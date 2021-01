O acidente entre um autocarro escolar e um veículo ligeiro aconteceu, por volta das 07h55 desta quinta-feira, em Milheirós, na Maia e terá sido provocado pelo gelo.

Três crianças e o motorista sofreram apenas ferimentos ligeiros.

No local estão os elementos dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia e a Polícia de Segurança Pública.

"Os feridos foram transportados para os hospitais de São João (Pediatria), no Porto, e Pedro Hispano, em Matosinhos, mas apenas por precaução, uma vez que os seus ferimentos eram muito leves", disse uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto à agência Lusa.