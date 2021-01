Parecia que a terra tragara Maria Chindamo, uma mãe e proprietária rural de 44 anos, desaparecida em 2016, em Vibo Valentia, na Calábria, bastião do clã Mancuso. O seu carro foi encontrado de madrugada, ainda a trabalhar, à porta da sua quinta, com o rádio a tocar, os seus pertences intactos e sangue na carroçaria.

A história escrevia-se a si mesma. Um ano antes, Maria divorciara-se de Ferdinando Punturiero, membro de uma conhecida família da ‘Ndrangheta, a tentacular máfia calabresa. Ferdinando, recusando aceitar a separação, suicidou-se, e os Punturiero culparam-na. Maria passou a fazer parte da enorme lista de pessoas oficialmente desaparecidas em Itália, mas que as suas famílias sabem terem sido mortas às mãos da máfia.

Agora, essa certeza aumentou. “A mulher foi desfeita com um trator e dada de comer aos porcos”, revelou a semana passada Antonio Cossidente, um pentito, ou arrependido da máfia, citado pelo Corriere della Calabria. Com um twist na história: um vizinho de Maria – traficante de droga e associado ao clã Mancuso, rival dos Punturiero – estava furioso por ela recusar vender as suas terras e animais. Decidiu juntar o útil ao agradável matando Maria, “sabendo perfeitamente que, se algo lhe acontecesse, a responsabilidade cairia na família do marido dela”, explicou Cossidente, uma das mais de 900 testemunhas no massivo julgamento da máfia que começou esta quarta-feira, contra o clã Mancuso.

