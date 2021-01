Afinal é nos restaurantes e nos bares que o vírus se propaga

Agora até se pode ir votar e rezar que deve haver algum santinho que nos protege da covid – isto com 600 mortes por dia!

Ao ouvir ontem o primeiro-ministro percebi que tudo o que tenho lido e ouvido de especialistas está errado e que António Costa deve ter uma poção mágica que nenhum de nós consegue descortinar. Vejamos: os especialistas pediram, na semana passada, ao primeiro-ministro para não esperar por hoje para fechar o país, mas o Executivo optou por só fechar amanhã. Os especialistas já tinham pedido para não haver desconfinamento no Natal e foi o que se sabe...

Basicamente, o Governo não revela ter um rumo seguro e em que acredita, andando ao sabor do vento e indo para o lado do elástico que é mais puxado. Com tanta contradição, é natural que as pessoas comecem a deixar de acreditar. Vejamos outra vez: na primeira onda, em que morreram e estiveram internadas muito menos pessoas, o país praticamente fechou. Agora até se pode ir votar e rezar que deve haver algum santinho que nos protege da covid – isto com 600 mortes por dia!

As indicações são tão contraditórias que se tornam de difícil explicação. O caso dos lares é dos mais emblemáticos. Durante meses, os familiares não puderam ver quem estava num lar, e agora, perante a tragédia que se vive, os utentes até vão poder votar.

