O comité de emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) vai reunir-se esta quinta-feira para analisar as variantes do SARS-CoV-2 que são mais contagiosas.

"Desta vez o diretor-geral convocou os membros duas semanas antes do previsto para analisar assuntos que necessitam de um debate urgente. Trata-se das variantes recentes e do uso de certificados de vacinação e de testes para viagens internacionais", explica a OMS em comunicado.

O comité, presidido pelo francês Didier Houssin, costuma reunir-se de três em três meses. Depois da reunião antecipada desta quinta-feira serão publicadas as recomendações para a OMS e países membros.

Recorde-se que as variantes do coronavírus identificadas inicialmente no Reino Unido e na África do Sul são mais contagiosas e circulam agora em muitos outros países.

No domingo foi anunciada a descoberta de uma terceira mutação, originária da Amazónia, no Brasil.