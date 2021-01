O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, conversou, esta quarta-feira, com Marcelo Rebelo de Sousa. Os chefes de Estado falaram sobre vários temas, nomeadamente sobre a indemnização à família de Ihor Homeniuk, cidadão ucraniano morto à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa.

A informação foi partilhada no site oficial da Presidência da República, que publicou um comunicado divulgado esta tarde em Kiev. “O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, teve uma conversa pelo telefone com o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. No início da conversa, os Chefes de Estado apresentaram as suas felicitações por ocasião do Natal e do Ano Novo. Volodymyr Zelenskyy agradeceu a Marcelo Rebelo de Sousa pelo caloroso vídeo com a mensagem de Ano Novo à Ucrânia”, lê-se na nota, que aborda os vários assuntos discutidos pelos líderes.

“Separadamente, os Presidentes debruçaram-se sobre o caso de Ihor Homeniuk. Volodymyr Zelenskyy agradeceu à Parte Portuguesa pela justa compensação e preocupação perante os parentes do falecido”, acrescenta. “Estamos confiantes de que a Parte Portuguesa irá garantir uma investigação completa e imparcial sobre as circunstâncias da morte do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk em março de 2020”, disse Volodymyr Zelenskyy.

Recorde-se que o primeiro-ministro, António Costa, assinou, esta terça-feira, o despacho que determina o pagamento "urgente" de uma indemnização aos familiares do cidadão ucraniano. A família de Ihor Homeniuk vai receber uma indemnização de mais de 800 mil euros.

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou ainda contribuição da comunidade ucraniana para o desenvolvimento social e económico de Portugal, e ambos discutiram a intensificação da cooperação comercial e económica e “concordaram em realizar uma Terceira reunião da Comissão Intergovernamental de Cooperação Económica o mais rápido possível”.

Volodymyr Zelenskyy levantou ainda “a questão da distribuição solidária da vacina certificada e a possibilidade de obtê-la na Ucrânia num futuro próximo”. “Ficarei grato pela ajuda no fornecimento das primeiras vacinas COVAX em janeiro-fevereiro”, disse o Presidente da Ucrânia, que renovou o convite ao seu homólogo português para uma visita oficial à Ucrânia. Em resposta, Marcelo Rebelo de Sousa convidou Volodymyr Zelenskyy para visitar Portugal durante a Presidência portuguesa da UE no primeiro semestre de 2021.