O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou esta quarta-feira a vacinação massiva da população contra o novo coronavírus. A vacinação terá início já na próxima semana.

“Eu ordenei o lançamento de uma vacinação massiva de toda a população a partir da próxima semana”, afirmou Putin, numa reunião do Governo russo. “A vacina russa é a melhor do mundo”.

De acordo como jornal The Moscow Times, a vice-primeira-ministra do país, Tatiana Golikova, afirmou que a vacinação começará na segunda-feira.

A Rússia começou a administrar a vacina Sputnik V no início de dezembro a grupos prioritários, como idosos, profissionais de saúde e professores, e afirma ter vacinado um total de 1,5 milhões de pessoas. Desde o início da pandemia, as autoridades russas já registam 3.471.053 casos do novo coronavírus e 63.370 vítimas mortais.