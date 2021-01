Entre 1 e 14 de julho de 2020, a Marktest Consulting realizou 807 entrevistas online. Deste modo, levou a cabo o estudo “Portugueses e as Redes Sociais”, com o objetivo de “conhecer índices de notoriedade, utilização, opinião e hábitos dos portugueses face às redes sociais”, como é possível ler no seu site oficial.

A empresa salientou igualmente que as “redes sociais são hoje um ‘ponto de encontro’ importante não apenas para os indivíduos como para as marcas, que, de forma rápida, envolvente e dinâmica podem interagir com os seus consumidores. São um instrumento imprescindível de marketing e comunicação das marcas”.

Assim, na 10.ª edição deste estudo, o Grupo Marktest chegou às seguintes conclusões:

– O TikTok entra para a 5.ª posição em notoriedade espontânea;

– O Facebook permanece como a rede social mais utilizada, mas baixa para quase metade entre 2019 e 2020;

– 59% vê televisão enquanto acede às redes sociais;

– 87% visita as redes sociais várias vezes por dia;

– 70% recordam ter visto publicidade nas redes sociais;

– Um terço dos utilizadores já fez compras nas redes sociais, mais que duplicando o valor de 2013;

– O Instagram é a rede mais mencionada para seguir figuras públicas nas redes sociais;

– As fotografias são os conteúdos preferidos pelos seguidores de figuras públicas nas redes sociais;

– Cristina Ferreira ultrapassa Cristiano Ronaldo como figura pública que os utilizadores referem seguir nas redes sociais.