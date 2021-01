Este é o pior dia da pandemia em Portugal. Registaram-se 156 óbitos devido à covid-19 e mais 10.556 contágios, só nas últimas 24 horas, segundo o boletim da DGS divulgado esta quarta-feira. No total, o país conta agora com 507.108 diagnósticos de infeção confirmados, ultrapassando assim a marca do meio milhão de infetados, e 8.236 vítimas mortais.

Lisboa e Vale do Tejo é a região que concentra o maior número de novos casos, com 3.793 novas infeções, seguindo-se o Norte com mais 3.628. No Centro registaram-se mais 2.136 contágios, no Alentejo mais 475 e no Algarve mais 411. O arquipélago dos Açores dá conta de mais 69 infetados e a Madeira mais 44.

Em relação à distribuição geográfica dos óbitos, foi também na região de Lisboa e Vale do Tejo que ocorreu o maior numero de mortes por covid-19, 67, no Norte morreram 36 infetados, assim como no Centro. O Alentejo regista 11 óbitos e o Algarve seis.

O número de internamentos também disparou, aumentando 197, ou seja, estão neste momento hospitalizados 4.240 doentes covid, dos quais 596, menos três do que ontem, encontram-se nos cuidados intensivos.

Por outro lado, o número de recuperados sobe para 382.544, depois de mais 4.460 pessoas terem deixado de ter a doença ativa.

Atualmente, existem 116.328 casos ativos, mais 5.940 do que ontem, e as autoridades têm sob vigilância 130.887 contactos.