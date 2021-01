O Reino Unido está a ponderar transferir pacientes infetados com o novo coronavírus para hotéis. O objetivo é aliviar a pressão nos hospitais do National Health Service (NHS).

Em entrevista, esta terça-feira à Sky News, o secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, afirmou que “existem pressões enormes sobre o NHS” e que estão a ser estudadas várias formas para “aliviar essas pressões”. Uma delas seria a transferência de pacientes internados para hotéis.

“Só o faríamos se fosse clinicamente a decisão certa para a pessoa em questão. Em alguns casos, as pessoas precisam de estar em repouso e de receber cuidados, mas não precisam realmente de estar numa cama de hospital”, explicou.

O jornal britânico The Guardian avança que a transferência destes pacientes será feita com a ajuda de organizações voluntárias e que os hospitais se preparam para começar a dar alta a pacientes a uma “velocidade nunca antes vista”.

O Reino Unido tem sido severamente afetado pela nova variante de SARS-CoV-2, ao longo das últimas semanas tem registado um aumento diário de novos casos. Desde o início da pandemia, já registou 3.164.051 casos do novo coronavírus e 82.203 pessoas morreram devido a complicações associadas à doença, de acordo com a mais recente atualização do governo britânico.