Todos os distritos de Portugal vão permanecer sob aviso amarelo até ao meio dia desta quarta-feira. As temperaturas mínimas continuam a variar: Bragança vai estar com -5 graus Celcius, e Faro e Portalegre entre os -2. Já as máximas, entre os 8 graus, na Guarda, e os 15, em Faro.

Devido a uma camada de ar frio, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo em oito distritos: Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Castelo Branco, Évora e Beja até às 9 horas de quinta-feira.

Para esta quarta-feira, o continente vai estar com o céu limpo, afirma o IPMA. A partir da tarde, no litoral da região Centro, haverá uma maior concentração da nebulosidade e um vento tendencialmente fraco no quadrante norte, o que poderá soprar de forma moderada nas terras altas.

A previsão também avisa para neblina ou nevoeiro na parte da manhã em alguns locais. Há uma possibilidade de haver nas regiões do interior queda de neve ou geada.