Cuidado com o delírio populista da direita radical

Como capital americana, Washington precisa de mais do que os dedos de duas mãos para contar os episódios de tensão política nas suas ruas. Os especialistas têm-se esforçado para encontrar um equivalente histórico ao momento em que, na semana passada, uma multidão em fúria invadiu o Capitólio. Mas não há nenhum. Uma horda de delinquentes, alimentados a mentiras, movidos a ódio, assaltando com gozo alarve a casa da democracia americana no momento de contagem de votos sob comando, mais ou menos explícito, do Presidente dos Estados Unidos da América. Isto não tem paralelo.

A presidência Trump termina como muitos, à esquerda e à direita, anteciparam: em trágica decadência. Isto talvez seja motivo de regozijo para muitas almas que, sempre prontas a espezinhar a América para defender regimes insalubres e ideias demenciais, choram lágrimas de crocodilo pela democracia. Para os moderados, para os amantes da liberdade e da civilidade, o episódio é um choque. Mais do que isso, é um alerta potente para os riscos da deriva populista cada vez mais encrostada nas sociedades ocidentais.

Assistimos à proliferação de mini-Trumps um pouco por todo o lado. Esta é gente que não conhece nem regras nem leis o que, de certa forma, torna o combate desigual. A favor dos democratas há, porém, a vantagem de já sabermos o dano que a extrema-direita radical causa. Por outro lado, também sabemos que livros leem. Qualquer populista que se preze reclamará uma nação pura, um país fechado à imigração e a defesa dos valores religiosos. O populista mascara-se de homem comum e revela-se como voz do povo contra o sistema corrupto. Desafia a ordem estabelecida, procura enfraquecer o sistema judicial, diverte-se a descredibilizar das instituições e é ostensivo no ataque aos media. Numa aproximação ao comunismo, o populista de extrema-direita não se bate apenas por uma nação de puros. Ele recria a luta de classes: o povo contra elite, alimentando o ódio dos primeiros (subjugados) contra a casta fundamentalmente corrupta de privilegiados.

A pobreza programática da extrema-direita populista é confrangedora. Como se diz na gíria, para qualquer problema um populista tem sempre uma solução que é fácil, simples e errada. Trump mostrou-o à saciedade. Não é o único. Logo, se podemos aprender alguma coisa com a América é que debater políticas concretas para problemas concretos é o primeiro passo para derrubar um populista.

Outra dimensão do extremismo populista é a do estilo. Eles usam a flexibilidade com os factos. Recorrem à vulgaridade para serem invulgares. Estão confortáveis no espetáculo de canibalismo televisivo. O populista é um homem providencial. Porém, o que a história nos mostra é que, destes, originais não há e as cópias deram sempre asneira. O populista é o último reduto dos valores judaico-cristãos. Porém, não há nada de ético no insulto nem de moral na mentira nem de cristão na intolerância.

Apesar de toda a sua radical pobreza, continuo a achar que a deriva populista tem potencial para escalar. E porquê?

Em primeiro lugar, a violentíssima crise pandémica que estamos a viver promoverá o crescimento dos extremos, tal como a crise financeira de 2007. Chegámos a 2021 com o centro político já muitíssimo debilitado. A pandemia só tenderá a abrir feridas mais fundas. Dirão alguns, contra este argumento, que Trump perdeu as eleições. É verdade. Acrescentaria que não perdeu só a Casa Branca. Mesmo com 70 milhões de votos no bolso, deixou um rasto de destruição eleitoral no Partido Republicano – sem Casa Branca, sem maioria no congresso, sem maioria no senado. (A derrota em toda a linha sofrida pelo GOP deve levar a uma profundíssima reflexão por todos estrategas das políticas de alianças do centro direita).

Em segundo lugar, parte do sucesso da extrema-direita mora na incapacidade reformista dos partidos tradicionais e na dificuldade (ou arrogância) que os seus protagonistas têm tido para abandonar as suas zonas de conforto. Os partidos não podem continuar a fingir que o emprego, a imigração ou as questões de cultura e identidade não são importantes para uma parte significativa do eleitorado. São importantes. Ou os partidos estabelecidos lideram esse debate de forma ordeira, ou se demitem dessas causas e deixam o campo aberto para o radicalismo. Enquanto os populistas e extremistas forem a única voz disponível para muitas causas que importam às pessoas, e que têm validade política no quadro democrático, o seu espaço continuará a aumentar. Infelizmente, continuamos a deixar todo esse espaço à conta dos mais impreparados, mais demagogos e mais incapazes protagonistas políticos.

Em terceiro e último lugar, os democratas têm finalmente de aprender a combater os extremistas. Eles não se combatem com mais extremismo. Nem com mentiras. Nem na arruaça. Nem na soberba dos que se julgam donos do debate, da democracia e da República. Eles combatem-se com aquilo que lhes falta. Com valores, com humildade, com verdade. Com propostas políticas que tenham significado para tantos milhares de cidadãos que o sistema deixou de querer representar.

Trump mostrou-nos todo o poder destrutivo do delírio populista. A nação americana saberá recompor-se. Que outros países, com democracias mais frágeis, não tenham de passar pelo mesmo. Que os democratas se mobilizem contra o perigo extremista. O tempo é agora. Quando uns querem dividir os cidadãos entre os bons e os maus, não só é perigoso, como pode mesmo levar a que sejamos todos maus.

