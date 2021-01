“Simples. Seguro. Troca de mensagens confiável” é o lema do WhatsApp, que promete aos utilizadores, através do seu site oficial, proteger a comunicação que realizam tendo em conta que “alguns dos momentos mais pessoais são compartilhados e, por isso, foi criada a criptografia de ponta a ponta nas versões mais recentes da aplicação”.

Este mecanismo visava que os conteúdos divulgados fossem apenas disponibilizados para os remetentes e recetores dos mesmos, realçando-se a ausência de capacidade de acesso de terceiros. No entanto, desde o dia 4 de janeiro, os utilizadores da plataforma começaram a receber uma notificação acerca da nova política de privacidade da mesma, sendo que nesta é destacada a informação de que passará a partilhar os dados dos utilizadores com o Facebook.

O que está em causa?

“Sou adepto das novas tecnologias e gosto de me manter informado, no entanto, confesso que ainda não entendi exatamente aquilo que vai acontecer”, começou por explicar Rodrigo (nome fictício), de 25 anos, estudante universitário em Lisboa. “Estive a ler com atenção, o site oficial do WhatsApp, mas aquilo que me deixa mais confuso é a forma como veiculam informação e, depois, contradizem-se nas redes sociais. Sinceramente, já pensei em desinstalar a aplicação porque não me sinto seguro a cem por cento”, explicou.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.