Mais de 500 mortes por dia. É assim há oito dias consecutivos. Portugal está a viver um pico de mortalidade como não há memória recente na história do país, numa altura em que as projeções da epidemia e também a vaga de frio que se vive há uma semana apontam para um agravamento ainda maior da mortalidade ao longo do mês.

Desde 2009 só tinha havido três dias com mais de 500 mortes, dois dia em janeiro de 2017 e um dia no verão de 2018. Três dias em 4394 dias ao longo da última década, para se perceber o quão avassaladores são os números disponíveis na plataforma nacional de vigilância da mortalidade, onde são registados quase em tempo real os certificados de óbito declarados no país. Esta segunda-feira foi o dia mais negro pelo menos das duas últimas décadas.

Ontem soube-se que morreram 155 pessoas com covid-19, o pior registo desde o início da epidemia. Segundo a plataforma EVM, houve um recorde de 630 mortes no país (era a contabilização à hora de fecho desta edição que sofreu vários ajustes ao longo do dia, uma vez que os registos continuam a ser consolidados durante alguns dias à medida que são registados certificados de óbito que não deram entrada no próprio dia).

O mês de janeiro é historicamente o que regista a maior mortalidade no país, que tende a agravar nos anos com vagas de frio e épocas de gripe mais intensas. No ano passado a época de gripe foi ligeira e dezembro viria a ser o mês com mais mortes, num ano que acabou por bater o recorde de mortalidade das últimas décadas com 123 mil óbitos.

