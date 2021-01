No final de dezembro de 2020, nenhuma região de Portugal continental se encontrava em seca meteorológica, segundo informações reveladas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Este facto não acontecia desde novembro de 2018.

“De acordo com o índice PDSI, no final de dezembro não existe nenhuma região do território em situação de seca meteorológica. A situação de seca fraca que no final de novembro abrangia a região do Minho e Douro Litoral também já terminou”, pode ler-se numa nota divulgada pelo IPMA.

Valores em novembro

Atualmente, a distribuição percentual por classes do índice PDSI no território é normal, de 49,1%, registando-se, por isso, melhorias em relação ao mês de novembro, durante o qual foi registado 4,1% do território continental em seca fraca.

Índice PDSI

Este índice baseia-se no conceito do balanço da água tendo em conta dados da quantidade de precipitação, temperatura do ar e capacidade de água disponível no solo. Permite detetar a ocorrência de períodos de seca classificando-os em termos de intensidade (fraca, moderada, severa e extrema).