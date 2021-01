Mais 335 mil computadores serão entregues em breve nas escolas: é esta a garantia dada pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que esta terça-feira foi ouvido na audição regimental realizada na Comissão de Educação da Assembleia da República. “Podemos anunciar a compra efetiva de mais 260 mil computadores aos que se somam agora mais 75 mil computadores. Ou seja, temos 335 mil computadores que já estão comprados para chegar às nossas escolas”, revelou.

Já no primeiro período haviam sido distribuídos 100 mil computadores nas escolas portuguesas, dando-se, na altura, prioridade aos alunos do ensino secundário com apoio social escolar, segundo explicou o ministro. “Fechar as escolas é fechar as portas à aprendizagem”, disse ainda, acrescentando que os estabelecimentos de ensino são espaços “de confiança e de segurança”, quando questionado sobre o confinamento geral devido à covid-19 que deverá arrancar ainda esta semana.

A entrega de computadores nas escolas está desde há muito na ordem do dia, devido ao atraso na distribuição. Esta terça-feira, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, admitiu esse atraso e garantiu que o mesmo se deveu ao “mercado”, que “não tem conseguido dar resposta suficiente à procura”.

Em novembro do ano passado, recorde-se, começaram a chegar às escolas os computadores e equipamentos de internet móvel prometidos pelo Governo no âmbito do programa Escola Digital, que tem como objetivo levar a tecnologia a todos os alunos deste país.

“Num primeiro momento será dada particular atenção aos alunos abrangidos por apoios no âmbito da Ação Social Escolar, iniciando-se com os alunos do escalão A que frequentam o ensino secundário, priorizando aqueles que não têm acesso a equipamentos eletrónicos em casa”, adiantou, na altura a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

Estes kits enviados às escolas são compostos por um computador portátil - com características distintas dependendo do nível de escolaridade -, auscultadores com microfone, uma mochila, um hotspot de internet e um cartão SIM.