O presidente da República teve um teste positivo à covid-19 na segunda-feira à noite e entretanto já teve dois negativos. Assim, a RTP confirmou que o debate entre os sete candidatos presidenciais se mantém esta noite às 21h55.

"A RTP confirma a realização hoje à noite, e em direto, do único debate televisivo entre todos os candidatos às Eleições Presidenciais", adianta uma nota da estação pública às redações.

Assim, isto significa que o Presidente, que também é candidato presidencial, poderá vir a ter luz verde das autoridades de saúde para retomar a sua atividade. De realçar que o Chefe de Estado passou as últimas 24 horas em isolamento profilático no Palácio de Belém, na zona residencial do presidente, tendo cancelado todas as deslocações previstas.