O teste à covid-19 de André Ventura teve resultado negativo, pelo que o candidato presidencial vai retomar a campanha já amanhã.

Recorde-se que o líder do Chega foi o primeiro candidato a ficar em isolamento profilático, após o anúncio, na segunda-feira à noite, de que Marcelo Rebelo de Sousa tinha registado um teste positivo à covid-19. André Ventura cancelou as ações de campanha que tinha previstas para hoje em Évora.

“Espero e desejo que o Presidente da República recupere rapidamente e se mantenha sem sintomas. É público que estive com Marcelo Rebelo de Sousa em proximidade na última quarta - feira. É responsabilidade de todos os candidatos, que contactam com centenas de pessoas, aplicarem um princípio de prudência. Estão cancelados os eventos de campanha e hoje realizarei o teste à covid-19 pela manhã”, escreveu Ventura no Facebook.