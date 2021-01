O primeiro-ministro falou aos jornalistas depois de terminada a reunião com peritos no Infarmed sobre a evolução da pandemia no país.

António Costa começou por dizer que o país está com uma "fortíssima dinâmica de crescimento” que tem de ser travada e que isso “só é possível com confinamento", que, neste caso, terá um “horizonte de um mês”.

Apesar de os especialistas terem opiniões divergentes sobre as melhores medidas para as escolas, o primeiro-ministro garantiu que as escolas com alunos até aos 12 anos vão continuar abertas.

O primeiro-ministro reitera um apelo para o cumprimento das recomedações sanitárias, porque os números continuam a subir: "Hoje vamos ter números acima dos 7 mil novos infetados", acrescentou.