O vereador da Cultura da Câmara Municpal de Évora, Eduardo Luciano, foi internado no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), nesta segunda-feira à noite, disse o presidente do município, Carlos Pinto de Sá, à agência Lusa.

De acordo com o autarca, o vereador “sentiu-se doente na quarta-feira” da semana passada, e decidiu “por precaução” ficar em casa. A última visita de Eduardo Luciano aos edifícios da câmara municipal foi nesse dia.

De seguida, o vereador da cultura fez o teste para a covid-19, cujo resultado, conhecido nesta segunda-feira, foi positivo. Entretanto, Eduardo Luciano sentiu-se pior e dirigiu-se ao HESE, onde ficou internado em enfermaria, explicou o presidente da câmara de Évora.

"Fizémos um rastreamento dos contactos do vereador e de imediato, iniciámos os testes", revelou o presidente da autarquia, acrescentando que ele próprio, a vice-presidente, Sara Fernandes, e o vereador Alexandre Varela fizeram, nesta manhã de terça-feira, os testes e esperam pelo resultado em isolamento profilático.

Até à próxima quinta-feira, os 15 contactos que estiveram diretamente na autarquia com o vereador Eduardo Luciano vão ser testados e, até saberem o resultado, vão cumprir o isolamento profilático.