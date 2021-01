A taxa de poupança das famílias na zona euro atingiu 17,3% no terceiro trimestre de 2020, a segunda maior registada desde o início da série (iniciada em 1999), após o recorde de 24,6% do período anterior, divulgou esta terça-feira o Eurostat.

A queda de 7,3 pontos percentuais deveu-se à recuperação na taxa do consumo (13,9%), uma taxa muito superior à recuperação do rendimento bruto disponível das famílias (3,9%).

Ainda assim, a taxa de poupança entre julho e setembro de 2020 foi 4,4 pontos percentuais mais elevada que a registada no mesmo período do ano anterior (12,9%).

Ao mesmo tempo, a taxa de investimento das famílias na zona euro foi de 8,8% no terceiro trimestre de 2020, acima dos 7,9% do trimestre anterior, mas menor do que a verificada no terceiro trimestre de 2019, de 9,9%.