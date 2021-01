A Galp vai adquirir 10% do projeto de exploração de lítio da Mina do Barroso, em Montalegre, por 6,4 milhões de dólares (5,26 milhões de euros), segundo um acordo assinado com a Savannah Resources.

O negócio foi divulgado esta terça-feira pela empresa britânica através de um comunicado. "Acreditamos que a reduzida pegada de carbono do concentrado de lítio da Mina do Barroso irá assegurar uma base estratégica para a transição energética da Europa para a mobilidade elétrica", refere na nota o presidente executivo da Savannah, David Archer.

Recorde-se que este acordo é alcançado depois da empresa petrolífera ter anunciado a intenção de parar a refinação em Leça da Palmeira, que põe em causa até 1500 funcionários de forma direta e indireta