A temporada de Fórmula 1 vai arrancar a 28 de março, no Bahrain, e não na Austrália, como estava previsto. O país previa receber a primeira corrida de F1 a 21 de março, mas as restrições nas viagens internacionais devido à pandemia da Covid-19 obrigaram a organização do evento a adiar este evento para novembro de 2021.

O calendário revisto das 23 provas adiou também a chegada ao circuito italiano de Imola, que deveria acontecer a 11 de abril, e foi adiado para o dia 18 do mesmo mês.

Esta temporada fica também marcada pela saída do Grande Prémio do Vietnam, que foi retirado da lista após a polémica detenção do antigo presidente da câmara de Hanoi por corrupção. Com esta saída, fica em aberto a prova a acontecer no dia 2 de maio, que deverá ser ocupada por um dos circuitos de reserva, nos quais se inclui o Grande Prémio de Portugal, em Portimão.

No Brasil, a corrida no circuito de Interlagos foi antecipada para dia 7 de novembro, de forma a acomodar a corrida na Austrália, a dia 21.

Já o Grande Prémio da Arábia Saudita passa para 5 de dezembro, e a última corrida da temporada, em Abu Dhabi, para 12 de dezembro.