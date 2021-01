O sonho no rali Dakar acabou para Toby Price, que ao início da 9.ª etapa da competição se encontrava em segundo lugar na classificação das motas.

❌ @tobyprice87 has to abandon.



The Australian has crashed after 155km and has injured his left arm and shoulder. The medical team has airlifted the rider, who was conscious, to the hospital in Tabuk for X-Rays. 🚑#Dakar2021 pic.twitter.com/LjVwFp1L7u