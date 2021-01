António Costa e os candidatos às presidenciais escolheram o Twitter para deixar algumas palavras a Marcelo Rebelo de Sousa, que está infetado com covid-19, mas assintomático.

Marisa Matias ligou a Marcelo e ainda escreveu no Twitter: “Desejo-lhe as melhoras e faço votos de rápida recuperação”.

Tal como a candidata do Bloco de Esquerda, a ex-eurodeputada Ana Gomes também desejou as melhoras ao Presidente da República, esperando que este continue sem sintomas e que volte rapidamente.

Recorde-se que há dois dias, Ana Gomes esteve com Marcelo presencialmente no debate televisivo. A candidata ainda não revelou se vai ou não ficar em isolamento.

Já André Ventura decidiu ficar, por questão de segurança, em isolamento. “O candidato André Ventura está já em isolamento profilático e assim ficará até fazer o teste e obter as indicações da DGS. Assim todas as iniciativas de campanha estão canceladas até ser conhecido o resultado do teste e as recomendações das autoridades de saúde”, informou a campanha de Ventura ao Observador.

É de mencionar que o líder do Chega esteve no duelo televisivo com Marcelo Rebelo de Sousa no dia em que o Presidente da República descobriu que um dos seus assessores tinha testado positivo à covid-19. Porém, Marcelo testou negativo nesse momento.

Ao contrário de André Ventura, João Ferreira vai manter a agenda da campanha e irá esperar pela reunião desta terça-feira com os especialistas no Infarmed, antes de tomar qualquer decisão. O candidato do PCP diz estar a “aguardar mais informações das autoridades de saúde” com toda a “tranquilidade”.

António Costa falou com o Presidente da República pelo telefone. Através da rede social Twitter, o primeiro-ministro disse que irá manter “contacto permanente” com Marcelo e também desejou-lhe “votos sinceros de rápida e completa recuperação”.