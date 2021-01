Os Vinhos do Tejo ultrapassaram “todas as expectativas de crescimento” em 2020, não obstante os inúmeros contratempos causados pela pandemia. Em comunicado, os Vinhos do Tejo anunciam um crescimento em contracorrente à maioria do setor, com um aumento da certificação de 27,72%, valor que fez catapultar para os quase 30 milhões de litros certificados, número que era esperado ser atingido apenas em 2023.

“De janeiro a abril o crescimento foi de 76,26% e no primeiro semestre de 47,13%. Nos primeiros seis meses do ano, a CVR Tejo certificou 15,21 milhões de litros, o que representou cerca de metade dos números atingidos no final do ano: 29,75 milhões de litros. Face a 2019, que fechou nos 23,30 milhões de litros, o aumento de certificação foi de 6,45 milhões de litros. A quota de vinhos certificados com Indicação Geográfica Tejo o Vinho Regional Tejo mantém-se superior à DOC do Tejo, o que seria de esperar principalmente em 2020, com o fecho de grande muitos restaurantes, bares e algumas garrafeiras (on trade ou canal HoReCa) e o crescimento das vendas de vinho a registarem-se nos super e hipermercados (off trade)”, descreve o comunicado.

Segundo Luís de Castro, presidente da Comissão Vitivinícola Regional (CVR) do Tejo estas “são boas notícias e que refletem o esforço coletivo dos vários players da região. Nota para o facto de resultarem do trabalho não de um, mas de vários anos, em Portugal e nos mercados internacionais, onde a apetência para os vinhos do Tejo é cada vez maior”. “As expectativas para 2020 eram de crescimento, mas não tão elevado. o facto de termos crescido tanto num ano tão atípico foi uma grande vitória”, conclui.