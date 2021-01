"33 mil testes! 26 mil PCR e sete mil de antigénio – são estes os impressionantes números de testes realizados esta época, pelo Futebol Profissional, até final de dezembro. Nova atualização será feita nos próximos dias, mas este é um registo ao qual ninguém pode ficar indiferente."

Assim começa Pedro Proença a sua comunicação nas redes sociais, em que, baseado nestes fatores, e nas recentes notícias que prevêem um regresso do país a um confinamento geral, é assertivo: "É nossa firme convicção que o futebol profissional, pela forma exemplar como se tem posicionado nas variadas etapas de combate à pandemia, vai prosseguir a sua atividade."

"Os clubes, assim como os jogadores e demais agentes desportivos, com o mesmo sentido de responsabilidade social evidenciado ao longo de todo o processo, continuarão em campo, com todas as precauções tidas como essenciais pelas entidades competentes.", afirmou ainda Proença.

Relembre-se que Portugal atingiu na segunda-feira o maior número de óbitos por dia por Covid-19 de sempre, e está a ser preparado um confinamento geral do país, a iniciar na quinta-feira dia 14.