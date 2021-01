O Presidente russo destacou hoje o cumprimento do acordo para o fim das recentes hostilidades entre a Arménia e o Azerbaijão no enclave de Nagorno-Karabakh, defendendo este pacto como um "pré-requisito" para uma resolução "a longo prazo" do conflito.

"Temos constatado que os nossos acordos tripartidos estão a ser gradualmente aplicados e estamos convencidos de que isso cria as pré-condições para uma resolução total do conflito a longo prazo", afirmou Vladimir Putin, após ter recebido em Moscovo o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, e o primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pachinian.

Esta reunião em Moscovo tratou-se do terceiro encontro entre Ilham Aliev e Nikol Pachinian, que no passado só se tinham reunido em duas ocasiões, em 2019 e 2020.

O Azerbaijão e a Arménia assinaram no início de novembro um acordo patrocinado pela Rússia que pôs fim a seis semanas de confrontos (entre setembro e novembro de 2020) em Nagorno-Karabakh, região separatista do Azerbaijão de maioria arménia, que causaram mais de 6.000 mortos, segundo os balanços oficiais.