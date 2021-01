A Saur anunciou que chegou a acordo com a DST Ambiente para a aquisição da Criar Vantagens, que detém 100% da Aquapor, gestora de concessões municipais de água em Portugal, sem revelar o valor do investimento. Com esta operação, a empresa adianta que a ideia é "prosseguir a construção de um 'player' líder e sustentável em água pura, dedicado à transição ecológica", disse, em comunicado.

A aquisição deverá estar concluída nas próximas semanas, após as aprovações necessárias, nomedamente a da Autoridade da Concorrência.

Na mesma nota, o grupo detido pelo fundo familiar sueco EQT, especializado na transição ecológica, explicou que a operação "representa um compromisso com a economia portuguesa e o seu desenvolvimento sustentável, através da otimização dos recursos hídricos".

"A operação irá gerar sinergias significativas, nomeadamente através da partilha das melhores práticas, da mobilização do reconhecido 'expertise' da Aquapor para o desenvolvimento internacional e da viabilização do acesso do mercado português a soluções e tecnologias da Saur", lê-se ainda.

Segundo o presidente executivo da Saur, Patrick Blethon, "a partir de agora mais de 10 mil pessoas partilham a missão comum de defender a água em todos os territórios". "Vamos continuar a investir na empresa e trazer para Portugal novas tecnologias que garantam as melhores práticas para a proteção do recurso", acrescentou.

Já o vice-presidente executivo internacional da Saur, Emmanuel Vivant, referiu, na mesma nota, que a prioridade será a "melhoria da qualidade do serviço e da eficiência da rede".

A Aquapor, com sede em Lisboa, atua desde 1997 na prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, em Portugal.