A ministra da Saúde adiantou que, até sexta-feira passada, já foram vacinadas 74 mil pessoas contra a covid-19, entre profissionais do SNS, do hospital das Forças Armadas, de Emergência Médica e de instituições de idosos.

Marta Temido, que falava aos jornalistas após a reunião com a Task force do Plano de Vacinação contra a covid-19, revelou ainda que, esta segunda-feira, chegaram mais 79.950 vacinas da Pfizer e que o país receberá esta semana 8.400 doses da vacina da Moderna.



A ministra deixou também um apelo para que as pessoas se mantenham "seguras" até ao final da vacinação. "Estamos num momento em que começamos a perspetivar os resultados da vacinação que só acontecerá daqui a uns meses", acrescentou.