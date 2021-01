O Fantasporto regressa ao Teatro Rivoli, no Porto, para mais um festival de cinema, presencialmente, respeitando “as regras impostas pelas autoridades de saúde”.

Tendo em consideração as restrições impostas pela atual pandemia, a organização do Fantasporto decidiu manter o evento presencial, honrando a sua tradição de exibir os seus filmes dentro de um teatro e num écran dos melhores filmes feitos em 2020, bem como convidados naquele que será o primeiro grande evento cultural do ano, essencial no calendário cultural nacional e internacional”, lê-se em comunicado lançado pela organização.

O festival divide-se em várias categorias, e mantém o lema “Fantas goes global”, referindo o facto de o festival trazer à cidade do Porto centenas de realizadores e membros do mundo do cinema de todos os cantos do planeta.