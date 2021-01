O presidente do PSD, Rui Rio, ficou este domingo à tarde em isolamento profilático após a avaliação das autoridades depois do contacto de risco com o autarca de Ovar e vice-presidente do partido, Salvador Malheiro.

Salvador Malheiro anunciou este domingo que testou positivo para a covid-19 e que permanece em isolamento, apesar de estar a trabalhar a partir de casa.

Ora, na passada quinta-feira Rui Rio e o seu secretário-geral José Silvano estiveram com Salvador Malheiro no decorrer da reunião da comissão permanente do partido. Assim, estão aos dois em quarentena.

"Por força de, nos últimos dias, termos estado num contacto muito próximo com o vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro, o secretário geral e eu teremos de ficar em isolamento profilático. Na terça-feira, farei um teste conforme indicação da delegada de saúde", escreveu Rui Rio no twitter este domingo.