As aulas presenciais vão ser suspensas, a partir de segunda-feira, na escola secundária de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, para evitar riscos de contágio do vírus da covid-19, disse, este domingo, o presidente da câmara municipal. Em declarações à agência Lusa, o autarca de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, indicou que a medida foi decretada pela Autoridade de Saúde Pública, depois de ter sido proposta pela Subcomissão de Saúde Pública da Proteção Civil Municipal.

“Defendemos o encerramento todas as atividades letivas presenciais” na Escola Secundária Conde de Monsaraz, que “tem alunos de concelhos vizinhos”, para a “diminuição do risco” de contágio pelo coronavírus SARS-CoV-2, afirmou. Segundo José Calixto, Reguengos de Monsaraz tem “uma série” de casos de infeção pelo vírus da covid-19 que resultam de “situações intrafamiliares”, mas que estão estão “controlados”. Contudo, “existe sempre um risco acrescido” e, por isso, a medida visa “antecipar o risco para não [se] estar sempre a correr atrás do prejuízo”.

"Informa-se que a Escola Secundária Conde de Monsaraz estará (a partir de amanhã, dia 11 de Janeiro, e até pelo menos dia 19 de Janeiro) encerrada para as atividades letivas presenciais, em razão de: insuficiência de assistentes operacionais, por contacto de risco elevado com dois casos que testaram positivo, estando, assim, 11 A.O. em isolamento profilático; não estarem, por esse motivo, reunidas as condições de funcionamento de vários serviços, assim como de higienização dos espaços", é possível ler no site oficial do Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, onde se encontra disponível igualmente a seguinte informação: "Mais se informa que a Proteção Civil de Reguengos de Monsaraz, dado o cenário pandémico extremo que se vive na região, é de parecer favorável (obtido por unanimidade), ao encerramento, na próxima semana, para além da Escola Secundária Conde de Monsaraz, também da Escola Básica António Gião. Esperam- se decisões da tutela".

É igualmente de mencionar que por determinação da Autoridade de Saúde, as turmas dos 7º e 8º anos, da Escola Básica António Gião, manter-se-ão em Regime Não Presencial, durante a próxima semana.

Em Portugal, já morreram 7.803 pessoas dos 483.689 casos de infeção confirmados pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. O estado de emergência decretado em 9 de novembro para combater a pandemia foi renovado com efeitos desde as 00:00 de 08 de janeiro, até dia 15.