Começa, esta segunda-feira, o 2.º Curso de Formação de Guardas Florestais da Guarda Nacional Republicana (GNR), que decorre na Escola da Guarda e integra 45 elementos. Quando concluírem o curso, estes elementos serão integrados no Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR, que conta, atualmente, com 407 guardas florestais ao serviço, 155 dos quais recrutados no ano passado.

Num comunicado emitido este domingo, o Ministro da Administração Interna (MAI) "saúda os 45 novos elementos que vão iniciar o curso na Escola da Guarda, pelo importante contributo que irão dar ao dispositivo de prevenção, vigilância e combate aos incêndios rurais". A tutela sublinhou igualmente que este curso significa "a continuação de uma aposta no reforço do sistema de prevenção, vigilância e combate aos incêndios rurais, enquanto pilar estratégico da defesa da floresta".

Por outro lado, o MAI realçou que o renascimento da carreira de Guarda Florestal teve início em 2018, por sua iniciativa. É também de salientar que, em abril do ano passado, concluiu-se o 1.º Curso de Guardas Florestais da GNR dos últimos 16 anos. Na mesma nota, o Governo destacou que este curso é composto por um total de 717 horas, 567 das quais em contexto escolar e 150 em contexto de trabalho e no mesmo serão trabalhadas temáticas como a silvicultura, a caça e pesca, o armamento e tiro e a investigação de causa de incêndios.