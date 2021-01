O surto de covid-19 no Lar de São José, em Torres Vedras, registou a primeira morte e um aumento do número de infetados de 62 para 89 em dois dias, de acordo com o boletim epidemiológico municipal divulgado este domingo. É de salientar que, de acordo com dados veiculados na passada sexta-feira, o número de infetados veiculado pela instituição era de 62 casos positivos, sendo 55 utentes e 12 funcionários.

"O cluster de casos de COVID-19 no Lar de São José, na cidade de Torres Vedras, contava com 89 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2, apresentando 21 novos casos confirmados. Infelizmente, este cluster regista um novo óbito", pode ler-se no boletim em que o surto da instituição foi referenciado pela primeira vez. É de referir que, na quarta-feira, as autoridades de saúde testaram todos os 124 utentes e 90 funcionários. A maioria dos utentes está assintomática e a recuperar no lar.

Segundo a agência Lusa, "no âmbito do seu plano de contingência, a instituição está a separar os utentes por alas covid e não-covid, em função do resultado do teste, a criar circuitos autónomos e a constituir equipas específicas para apoiar os utentes infetados e "todos os utentes passaram a usar máscaras de proteção".

Desde o início da pandemia, Torres Vedras, no distrito de Lisboa, contabiliza 2.664 casos confirmados, dos quais 627 estão ativos e 2.002 recuperaram. É de mencionar que 35 pessoas perderam a vida.