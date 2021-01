A liga espanhola tem sido marcada por várias surpresas nesta temporada: o empate do Barcelona com o Eibar, o empate do Real Madrid com o Elche e, ainda que na Taça do Rei, a derrota do Atlético de Madrid de João Félix com o Cornellà, da terceira divisão espanhola.

Na 18.a jornada da liga espanhola jogam-se os primeiros lugares da tabela. Com diferenças de partidas jogadas entre as equipas principais, tudo é possível. O Sevilha, por exemplo, vai enfrentar o Real Sociedad, com uma distância de exatamente três pontos entre as duas equipas.

Na receção aos bascos, o Sevilha, que conta com 15 partidas realizadas, pode diminuir a distância para o Real Sociedad e aproximar-se dos lugares principais da tabela. Note-se que os sevilhanos de Julen Lopetegui, ex-FC Porto, vêm de empatar no dérbi com o Bétis e procurarão aqui recuperar os três pontos que os colocariam em empate pontual com os bascos. Já a equipa visitante vê outros objetivos nesta partida, procurando aproximar-se do Barcelona e dos seus 31 pontos. A vida não lhes tem corrido bem, no entanto, tendo vencido unicamente uma das últimas oito partidas. O saldo beneficia mesmo os sevilhanos, que não perderam nenhum dos últimos cinco confrontos com o Real Sociedad.

Noutros campos, o Atlético de Madrid de João Félix, que tem dois jogos em atraso mas lidera a tabela classificativa com 38 pontos, enfrenta o Athletic Bilbao e tem a hipótese de aumentar ainda mais a vantagem para os seus rivais do Real Madrid, que estão a dois pontos de distância.

A equipa treinada por Diego Simeone – apesar da terrível derrota com o Cornellà – tem tido uma série de bons resultados na liga espanhola, vencendo quatro dos últimos cinco jogos disputados e contando com uma única derrota na liga. João Félix, no entanto, não aparenta estar na sua melhor forma.

Já o Athletic vem de uma derrota com o Barcelona por três bolas a duas, num jogo que viu Messi bisar na baliza de Unai Simón, e vai a Madrid em nono lugar, com apenas 21 pontos.

O Real Madrid, que conta com 36 pontos na liga, vai enfrentar no sábado o Osasuna, numa partida que deverá dar aos madrilenhos os pontos necessários para se manterem na cauda do Atlético de Madrid.

Fora dos convocados estará Dani Carvajal que, para além de ter saído queixoso da partida contra o Celta de Vigo, viu o quinto cartão amarelo, ficando impossibilitado de jogar na ida a Pamplona. De fora estará também o brasileiro Rodrygo, que sofreu uma lesão muscular.

O Osasuna arrecadou, até agora, 14 pontos na liga espanhola e teme a descida de divisão. Apesar de ter vencido a partida para a Taça do Rei, contra o Olot, a equipa de Pamplona não vê uma vitória na liga há dez jornadas, quando venceu o Athletic Bilbao por uma bola a zero.