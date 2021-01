Setenta mil pessoas já foram vacinas em Portugal continental contra a covid-19. O número foi revelado, esta sexta-feira, pelo Governo, que a partir de hoje passa a disponibilizar online os dados do processo de vacinação.

“Até ao momento, já foram administradas 70 mil vacinas em Portugal continental. Este número pode ser consultado, a partir desta sexta-feira, nas plataformas online do Ministério da Saúde e do Governo, garantindo transparência em todo o processo de vacinação. Desta forma será possível a qualquer pessoa monitorizar a execução do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19”, lê-se num comunicado do Ministério da Saúde.

Recorde-se que foi a 27 de dezembro de 2020 que a campanha de vacinação contra a covid-19 arrancou em Portugal, começando pelos profissionais de saúde dos hospitais. Desde então, já se estendeu aos lares de idosos.

Até ao final de março, quando termina a primeira fase do plano de vacinação, serão ainda vacinados profissionais das forças armadas, das forças de segurança e de serviços críticos, bem como pessoas com 50 ou mais anos com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração.