As exportações e as importações de bens registaram, em novembro, variações homólogas nominais de -0,4% e -12,1%, respetivamente, face a -2,3% e -11,4%, pela mesma ordem, em outubro de 2020.

Os dados foram revelados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que dá destaque aos decréscimos nas exportações e importações de combustíveis e lubrificantes (-42,9% e -47,5%, respetivamente) mas também às importações de material de transporte (-35,3%), sobretudo outro material de transporte, maioritariamente aviões.

No entanto, excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações registaram um crescimento de 2,7% e as importações uma quebra de 8,3%, ambas com melhoria face a outubro.

Já o défice da balança comercial de bens diminuiu 820 milhões de euros face ao mesmo mês de 2019, atingindo 888 milhões de euros no mês de novembro. Excluindo os combustíveis e lubrificantes, a balança atinge um saldo negativo de 735 milhões de euros, uma diminuição do défice de 651 milhões face a novembro de 2019.

No trimestre que terminou em novembro, as exportações e importações de bens caíram 0,9% e 10,8%, respetivamente, face ao trimestre homólogo.