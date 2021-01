A Comissão Europeia chegou a acordo com a Pfizer e BioNTech para a aquisição de 300 milhões de doses adicionais da vacina contra a covid-19, anunciou a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, esta sexta-feira.

