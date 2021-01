A terceira vaga parece estar a formar-se, mas Fernando Almeida pede prudência na análise. Os recordes de casos desta semana estão ainda a ser analisados para se perceber a data de início de sintomas, depois de semanas com menos testes. Quanto a ter havido erros na folga do Natal, defende que essa é uma análise que só se pode fazer mais tarde. À frente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) desde 2014, a casa de onde sai a análise da curva epidemiológica em que o Governo baseia decisões, mas também onde se começaram a fazer os testes da covid-19 e onde se estudam as mutações do vírus – e onde não existe apenas “covid”, sublinha o responsável –, considera que mais financiamento seria bem-vindo, mas estabelece um princípio: ”Se esse dinheiro for para tirar dinheiro aos hospitais para tratar de doentes, não o quero”. Não se aventura em previsões otimistas – que considera perigosas –, mas espera que à medida que o ano e a vacinação avançam haja um alívio da pandemia. Com uma certeza: esta é uma doença em que o civismo influencia a eficácia das medidas que são tomadas em cada momento. As “lições aprendidas” poderão levar a que nos próximos invernos, para diminuir doença respiratória que todos os anos tem impacto na mortalidade e nos hospitais, se continue a usar máscara para proteger os mais vulneráveis, vaticina. Entre o fim de janeiro e o início de fevereiro, o INSA vai fazer um novo inquérito serológico nacional para perceber quantos portugueses estiveram expostos ao vírus na segunda vaga da pandemia e adquiriram anticorpos – agora com uma amostra de 8 mil pessoas, três vezes mais do que o estudo inicial. Será esta a base para perceber, em estudos seguintes, como a vacina está a ajudar a construir a almejada imunidade de grupo. Há outro projeto de fôlego na calha para 2021: começar a sequenciar o genoma de 10 mil portugueses, no âmbito da iniciativa europeia 1+ Million Genomes.

A ministra da Saúde emocionou-se no INSA, no final do ano. Foi também para vocês um ano de muita pressão?

Não me vou pronunciar sobre o que levou a ministra a emocionar-se, mas considero um sinal de dignidade mostrar as emoções. E vimo-lo não como uma homenagem, mas como o reconhecimento do trabalho de uma instituição que tem dado provas no acompanhamento da pandemia. É difícil perceber qual é o nosso estado de espírito perante situações que, semana a semana, nos colocam desafios permanentes. Não é só mais trabalho, é a complexidade, as novas linhas de investigação, é ir respondendo a solicitações que surgem em catadupa. Estávamos preparados? Ninguém no mundo estava preparado para uma pandemia.

Portugal tinha mais fragilidades nessa infraestrutura que outros países, nomeadamente europeus?

Depende do que se considera fragilidades. Não somos dos países mais ricos da Europa. Em termos de resposta do SNS, não vimos o que se viu, no início, noutros países, situações chocantes, camiões frigoríficos... Portugal conseguiu reagir muito bem, com as características que são as particularidades do nosso país. Dir-se-á que não há médicos, não há enfermeiros, não há técnicos suficientes. Penso que o que fizemos com essas dificuldades está aí para o demonstrar.

Recorda-se do dia em que começaram

a seguir o alerta do novo vírus

no instituto?

Quando surgiu informação da China começámos a preparar-nos e a seguir as orientações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças e da Organização Mundial da Saúde. Mas o trabalho começou a aumentar sobretudo a partir do momento em que os casos surgem na Europa e temos o aumento de casos em Itália. Neste tipo de situações, e infelizmente não foi a primeira – já tínhamos vivido nos últimos anos a ameaça do ébola –, o INSA é o laboratório de referência nacional, por isso tem de estar preparado para despistar casos suspeitos, mas a partir do momento em que o risco aumenta começamos a escalar resposta e a mobilizar diferentes laboratórios nacionais. Uma data marcante foi 25 de fevereiro: fizemos a primeira reunião com os laboratórios hospitalares. E penso nisso agora com alguma emoção e saudade: as pessoas ainda vieram cá, foi a última vez que tivemos o auditório cheio. Foi no Carnaval que começou tudo a mudar: o primeiro caso já foi diagnosticado no Porto e, depois, aqui em Lisboa.

Passa agora quase um ano e foi quase a tempestade perfeita: muita gente a circular na Europa nas férias/trabalho nas habituais feiras empresariais, uma variante do SARS-CoV-2 a espalhar-se rapidamente em Itália...

Sim. O trabalho de análise genómica que é feito no INSA permitiu perceber que foi a que entrou cá e se espalhou rapidamente. Foi a que infetou a maior parte das pessoas no Norte, Ovar, ainda Viseu, e não veio para Lisboa. O que significa que aquela medida da cerca sanitária em Ovar, por vezes questionada, foi muito eficaz.

Tendo sido assim, não poderia ter sido implementada inicialmente no Vale do Sousa, quando se percebeu que havia um aumento significativo de casos e antes de alastrar a mais concelhos?

O evento foi tão rápido que não sei. A primeira onda teve um aumento exponencial de casos. Agimos precocemente, vimos o que estava a acontecer nos outros países. Creio que, a partir daí, as medidas foram tomadas com bom senso e a seu tempo. Agora, há uma questão que devemos ter sempre presente: há 200 anos, há 100 anos, hoje, as medidas que já conhecemos são as medidas eficazes. E são as mesmas que existiam nas outras pandemias, na pneumónica, em 1918. Pode-se melhorar a eficácia das medidas, mas são as mesmas. O vírus não anda sozinho. Anda através das pessoas. Só se transmite através das pessoas: evidentemente que pode haver o papel das superfícies, etc., mas há uma intervenção humana. E, por isso, o que temos são os métodos-barreira: a etiqueta respiratória, a lavagem das mãos, o distanciamento, eventualmente levado ao extremo em confinamentos pontuais, confinamentos mitigados por nível de risco nos concelhos ou outros. E, depois, a progressiva imunização da população: seja de forma natural, pelo contacto com a doença, seja pela vacinação. E depois temos, do outro lado, a resposta da saúde. Sabemos que tivemos uma segunda onda que não teve nada a ver com a primeira, mas penso que houve um equilíbrio das medidas.

Não teve nada a ver porque foi pior.

Bastante pior em termos de incidência, mas também aí se vê como foi possível aumentar a capacidade de resposta e manter o país a funcionar. Tivemos uma onda muito maior e conseguimos geri-la de outra forma.

Houve, ainda assim, muito mais mortes na segunda vaga – a maioria, nos últimos meses do ano.

Penso que temos de nos comparar com outros países da Europa e fazer esse balanço no fim. Sabemos que é uma inevitabilidade.

É uma inevitabilidade termos mais mortes?

Nestas circunstâncias de pandemia, temos de esperar uma maior mortalidade. A morte nunca é uma inevitabilidade, mas estamos a viver uma pandemia. Penso que tudo isso foi sempre tido em conta e o primeiro-ministro sempre disse que se tivéssemos de puxar o travão de mão, fá-lo-íamos.

Países como a Alemanha ou mesmo o Reino Unido tomaram medidas mais restritivas mais precocemente. Não poderão ter estado certos? Nunca há coincidência temporal na pandemia nos diferentes países. Não nos devemos comparar com os outros países só para algumas coisas. Outros países também tomaram decisões que, provavelmente, não deviam ter sido tomadas, e nós não as seguimos, seja a Suécia ou Inglaterra, com a abertura dos bares. Sabemos que um país não pode simplesmente parar, senão morremos da cura. Sinto que houve sempre um equilíbrio e um apelo ao civismo, que é necessário. Esta é uma doença de civilidade. Podemos ser mais ou menos civilizados nos nossos comportamentos. Se formos mais civilizados, teremos sempre mais efeitos com quaisquer medidas que possam ser tomadas. O mais relevante para mim é que a tomada de decisões seja sempre baseada na evidência, no bom senso. Sem entrar em excessos, seja de facilitação, seja de exagero.

