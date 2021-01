O Presidente escolhido pelos americanos, Joe Biden, acusou, esta quinta-feira, Donald Trump de ter incentivado o “ataque sem precedentes à democracia”, acrescentando ainda que este “foi um dos dias mais sombrios da história do país”.

Um dia depois das manifestações dos apoiantes de Trump, que Biden intitulou de “terroristas domésticos” que se instalaram em frente ao Capitólio, no coração dos Estados Unidos, o democrata falou ao país. "Ontem foi um dos dias mais sombrios da nossa história. Um ataque, literalmente, ao centro da liberdade, na própria capital dos Estados Unidos", disse.

Through war and strife, America has endured much. And we will endure here and prevail now. pic.twitter.com/OvNOV0ogWG