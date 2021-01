Fernando Maltez: "Podemos não precisar de medidas muito mais rigorosas, o essencial é que sejam cumpridas"

O diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Curry Cabral, Fernando Maltez, vê como questão mais urgente a necessidade de os hospitais se adaptarem e fazem ‘ginástica’ para dar resposta a uma maior procura com o aumento dos internamentos.