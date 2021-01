Donald Trump reconheceu publicamente que deixaria o cargo de Presidente dos Estados Unidos a 20 de janeiro.

A garantia, dada pela primeira vez, surge depois de o Congresso dos Estados Unidos ter confirmado a vitória de Joe Biden nas eleições.

Trump promete agora, através de comunicado, uma “transição pacífica de a 20 de janeiro". “Embora discorde totalmente do resultado da eleição”, frisa ainda.

O Presidente cessante afirma também que a decisão do Congresso "representa o fim do melhor primeiro mandato da história presidencial".

O comunicado foi publicado no Twitter na conta do porta-voz da Casa Branca, Dan Scavino, pois a conta de Donald Trump foi suspensa.

