A duas semanas de Joe Biden subir ao poder dos EUA, Donald Trump tem pressionado cada vez mais o vice-presidente, Mike Pence, nos últimos dias, para que não permitisse a validação das eleições presidenciais na reunião do Congresso norte-americano desta quarta-feira, na qual Pence é o respetivo Presidente do Senado.

“Se Mike Pence fizer o que está certo, iremos ganhar as eleições", disse Trump na rede social Twitter, garantindo que "Nunca iremos desistir. Nunca iremos ceder".

Minutos antes de presidir a sessão conjunta do Congresso para contar os votos das presidenciais, Mike Pence afirma, no comunicado, que “o meu julgamento ponderado passa pelo facto de o meu juramento de apoiar e defender a Constituição me impedir de reivindicar autoridade unilateral para determinar quais os votos eleitorais que devem ser contados e quais os que não devem".

É neste momento que Trump descobre que Mike Pence desmarca-se da intenção de incumprir a tarefa cerimonial e rejeitar a validação dos votos.

A resposta de Trump estampou-se no Twitter: “Mike Pence não teve coragem para fazer o que deveria ser feito para proteger o nosso país e a nossa Constituição, de dar aos estados a oportunidade de certificar um conjunto corrigido de factos, e não os fraudulentos ou imprecisos que lhes tinham sido pedidos antes para certificarem".

Neste momento, a capital dos EUA foi decretada com recolher obrigatório depois da invasão dos apoiantes de Trump ao Capitólio, onde estava a decorrer a sessão de certificação dos votos.