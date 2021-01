"Não é bom o suficiente" para estar na Premier League, acusou Nuno Espírito Santo. Em causa estava o desempenho do árbitro Lee Mason durante a partida do Wolverhamtpon contra o Burnley, que acabou com a equipa - recheada de internacionais portugueses - a perder por duas bolas a uma.

Na altura, o técnico disparou: ""Não quero voltar a vê-lo. Eu disse-lhe que espero que não volte a arbitrar um jogo nosso. Ele não consegue controlar os jogadores. Os jogadores estavam constantemente a discutir. Todos os jogos com o Lee Mason são assim".

Como consequência pelas críticas, a Federação Inglesa de Futebol multou o português em cerca de 27,6 mil euros. O treinador, no entanto, recusou pedir desculpas. "Nunca questionei a integridade de um árbitro, falei sim sobre a capacidade do árbitro", referiu em dezembro do ano passado em reação às acusações.