A tarde foi de pesadelo para o Inter, de Antonio Conte. Na ida a Sampdoria, os milaneses encontravam-se em segundo lugar na tabela classificativa, a um ponto dos conterrâneos do AC Milan, que ocupam o primeiro lugar.

Na calha estava a procura pelos três pontos, mas o Sampdoria tinha outras intenções, e acabaria mesmo por vencer a partida.

O marcador virou para o lado dos genoveses aos 23 minutos, quando Antonio Candreva bateu uma grande penalidade e inaugurou o marcador.

15 minutos depois, o pesadelo do Inter tornava-se mais escuro, com Keita Baldé Diao a bater Handanovic e a fazer o dois a zero para o Sampdoria.

Após o intervalo, o Inter parecia recuperar as suas forças, e chegou mesmo a diminuir a vantagem aos 65 minutos, com um golo assinado por Stefan de Vrij.

As oportunidades choviam, e aos 86 minutos o Inter esteve perto de atingir a igualdade num lance de bola parada, mas o resultado final veria mesmo a equipa de Milão perder a partida, e com ela os três valiosos pontos.

Com este resultado, o Inter fica com 36 pontos na liga, e quebra a série de cinco jogos seguidos sem perder. O AC Milan tem assim a oportunidade de se distanciar dos seus conterrâneos. A equipa de Stefano Pioli vai a Turim tentar bater a Juventus de Cristiano Ronaldo, na quarta-feira, às 19h45.