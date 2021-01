Ministra do Trabalho confessa falta de recursos humanos para travar covid-19 no interior do país

Bruno Gonçalves Jornal i 06/01/2021 15:41

Ana Mendes Godinho diz que há uma “falta de recursos humanos, nomeadamente nesta área de resposta à pandemia". Este problema afeta todo o país, principalmente no interior.