A Assembleia da República aprovou esta quarta-feira, a renovação do estado de emergência. De realçar que este é o oitavo diploma do estado de emergência a ser aprovado no Parlamento e, contrariamente ao que tem acontecido, esta renovação terá a duração de oito dias e não de 15.

O prolongamento foi aprovado com os fotos a favor do PS, do PSD, e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Bloco de Esquerda, CDS-PP e PAN abstiveram-se e PCP, PEV, Chega, IL e Joacine Katar Moreira votaram contra.

A renovação terá efeitos a partir das 00h00 desta sexta-feira, 08 de janeiro, até às 23h59 de 15 de janeiro.