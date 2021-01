A Geórgia elegeu na noite desta terça-feira o seu primeiro senador negro, o democrata Raphael Warnock. Desde 1992 que um senador democrata não ganhava neste estado norte-americano, habitualmente republicano.

Desta forma, Warnock, pastor na mesma igreja em que Martin Luther King pregou até ser assassinado, bateu a republicana Kelly Loeffler.

“Esta noite, demonstrámos que com esperança, trabalho duro e pessoas do nosso lado, tudo é possível”, disse o senador num discurso virtual.

Falta agora saber se o outro democrata na corrida, Jon Ossof, será eleito contra o senador republicano cessante, David Perdue. Quando já estavam contados 95% dos votos, Ossoff seguia na frente, de acordo com a Associated Press.

Ora, se forem eleitos dois democratas, o partido conseguiria 50 lugares no Senado, como os republicanos, o que reforçaria a vitória de Biden. Aliás, como diz a Constituição dos Estados Unidos, a próxima vice-Presidente, Kamala Harris, tem o poder de desempatar este resultado, caso se verifique. Assim, Harris pode escolher dar mais lugares ao partido democrata, do qual faz parte.

Caso Ossoff, 33 anos, seja eleito tornar-se-á o senador democrata mais jovem desde Joe Biden, eleito no mesmo estado em 1973.

Para o analista do site independente "Cook Political Report" Dave Wasserman esta noite eleições assemelha-se à de 2018: “muitos eleitores de Trump simplesmente não se mobilizam quando Trump não está no boletim de voto", escreveu no Twitter.

Aliás, o próprio antigo diretor de campanha de Joe Biden, Rufus Gifford, admitiu na mesma rede social que nunca pensou que os democratas iriam ganhar as eleições na Geórgia. “Muito obrigado, Donald Trump”, atirou.

It turns out when your coalition depends so much on one person (Donald Trump) driving turnout, there are some big downside risks when that person isn't on the ballot. — Dave Wasserman (@Redistrict) January 6, 2021