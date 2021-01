Olho por olho, dente por dente?

Há alturas em que, ao ler as notícias, me pergunto se terei, por engano, pegado no Jornal do Incrível. Os Estados Unidos da América, como sabemos, são especialistas nisso.

Ainda agora vi que, em Boston, foi retirada uma estátua de Lincoln, o grande Presidente americano que venceu a Guerra Civil, com um antigo escravo ao seu lado.

“A decisão da retirada da estátua reconheceu o papel desta em perpetuar preconceitos prejudiciais e em obscurecer o papel dos Americanos Negros na modelação das liberdades nacionais”, justificou a Câmara de Boston.

Tanto quanto percebi, o monumento representa um episódio real: a libertação, por Lincoln, do último homem capturado de acordo com a lei relativa aos escravos fugitivos. E até foi pago por uma subscrição iniciada por uma antiga escrava da Virgínia, que após a morte de Lincoln conseguiu reunir milhares de dólares para lhe erguer uma estátua.

Um aspeto curioso:_quem promoveu a campanha para retirar o monumento foi um artista negro e quem tomou a decisão foi a Boston Art Commission. Ou seja, o artista, que deveria criar, e poderia fazer obras incríveis sobre o assunto (confesso que procurei obras suas, mas só encontrei fotografias do próprio com um boné com a pala de lado), empenhou-se em suprimir a obra alheia; e a dita comissão, que suponho terá a missão de promover as artes, optou por proibir e ocultar.

