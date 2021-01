Depois de uma denúncia feita no passado domingo pelo Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) acerca do tratamento inadequado de cadáveres no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC), o grupo de hospitais veio refutar as acusações.

De acordo com a nota enviada pelo SMZS às redações, “após o falecimento de doentes com covid-19, tem sido frequente o atraso na recolha do corpo, muito além do tolerável nesta situação”. O sindicato refere que, em alguns casos, os cadáveres “permanecem largas horas na enfermaria onde faleceram, muitas vezes ao lado de doentes internados”. Assim sendo, o SMZS reporta uma “violação inaceitável das boas práticas em caso de falecimento”, da qual “resulta uma compreensível perturbação significativa para os doentes que permanecem internados com um cadáver no quarto e uma gravíssima ausência total de dignidade na manipulação dos corpos dos doentes falecidos, mostrando uma atitude desumana para com doentes e os seus familiares”.

No entanto, no comunicado enviado pelo CHULC à agência Lusa pode ler-se que o mesmo “refuta qualquer referência a tratamento indigno de cadáveres e garante que o transporte dos mesmos é efetuado de acordo com o procedimento interno, que respeita todas as normais de higiene, segurança e dignidade exigidas”.

O CHULC é constituído por seis hospitais – Hospital de São José, Hospital Curry Cabral, Hospital Dona Estefânia, Hospital de Santa Marta, Hospital de Santo António dos Capuchos e Maternidade Alfredo da Costa –, onde, neste momento, a necessidade de transporte é elevada, “numa altura de grande pressão do ponto de vista assistencial”. No comunicado é ainda esclarecido que o transporte é assegurado por viaturas “dedicadas e preparadas para o efeito” que servem outros hospitais da zona de Lisboa “quando é necessário o transporte de cadáveres para o Instituto de Medicina Legal”.

Ainda assim, para concluir a nota, o CHULC refere que vai avaliar “eventuais situações que se possam aproximar ao que é relatado, de forma a aferir a sua conformidade com os procedimentos definidos”.